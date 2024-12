Ilnapolista.it - Il ds della Roma Ghisolfi: «Conte ha ragione sul protocollo. Il Var c’è e deve essere usato» (Corsport)

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha intervistato il direttore sportivo, Florent, che ha contato gli errori arbitrali che hanno finora danneggiato la squadra giallorossa. Il dirigentenista ha calcolato 7 sviste accertate ai danni, sottolineando come il club non abbia mai voluto esasperare i toni su questo argomento.Il punto principale pernon sono tanto gli errori dell’arbitro, ma il fatto che in nessun caso si sia ricorso al Var. «Se gli episodi fossero stati rivisti dal Var quasi certamente i risultati finali sarebbero stati altri».Il ds giallorosso ha confermato did’accordo con le parole disul Var dopo Inter-Napoli, quando il tecnico fede uno show proprio sul mancato utilizzo del Var.In altre parole, la pensate esattamente come Antonio