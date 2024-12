Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite su market e spaccio. Fermati due giovani con la droga

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

diin stazione, con nuovi blitz in questi giorni della polizia mirati alla prevenzione e al contrasto alla commissione dei reati. Su disposizione del questore sono stati intensificati i controlli nella zona della stazione storica e nelle aree adiacenti, quali via Roma e via Emilia Ospizio, in seguito alle segnalazioni provenienti dai cittadini lì residenti in modo da assicurare una presenza quotidiana delle forze dell’ordine. In particolare, sono stati svolti specifici servizi da parte del reparto prevenzione crimine Emilia-Romagna occidentale, volti all’identificazione delle persone sospette procedendo, nei casi di legge, alle verifiche sulla loro identità e nel caso di stranieri, sulla regolarità della loro permanenza nel territorio nazionale. Inoltre si è proceduto al controllo di quattro esercizi commerciali presenti in zona stazione e nel quadrilatero.