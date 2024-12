.com - Eccellenza / La Maceratese fa il colpaccio a Villa San Filippo (0-2 sul Chiesanuova) e va in fuga

Il presidente Bonvecchi parla di “furto con scasso” puntando l’indice contro l’arbitro di turno. Delle immediate inseguitrici solo il Tolentino fa un punto in casa contro la Sangiustese. Nella bassa classifica vincono Montefano, Monturano, Portuali. Ancora sconfitta l’Alma FanoVALLESINA, 1 dicembre 2024 – Lapassa aSanospite deled allunga in classifica generale grazie anche alle concomitantri sconfitte delle sue immediate inseguitrici K Sport Montechcio, Urbania ed appunto lo stesso.In coda, battono un colpo Montefano, Monturano e Portuali Dorica che escono da questo turno con i tre punti in classifica. Cosa che non riesce nè all’Atletico Mariner nè all’Alma Fano. Vincono anche Osimana ed Urbino.Duro sfogo del presidente delBonvecchi a fine gara: “colpa assoluta dell’arbitro, e lo hanno mandato dal lontano Piemonte, un vero furto con scasso”.