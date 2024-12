Ilgiorno.it - Cosa farò da grande. I sogni dei bambini: "Lavorerò sulle stelle"

“Spazio nello spazio“ è una esplorazione delle passioni e della curiosità dei ragazzi. Sia di chi sta vivendo l’edizione di quest’anno – le classi 1ª e 2ªE, e 3ªB –, sia di chi ha già vissuto questa esperienza dal 2010, una ventina di ex studenti venuti apposta per portare la loro testimonianza agli alunni di oggi. Il progetto educativo dura tre anni, inizia in prima e si conclude in terza. Angelo e Davide della 3ªB si sono detti entusiasti di quanto fatto finora. Entrambi appassionati di materie scientifiche, hanno già idea di proseguire gli studi l’anno prossimo al liceo scientifico, per poi diventare ingegneri. "Io vorrei diventare ingegnere meccanico o aerospaziale – dice con convinzione Angelo –, e l’esperienza di “Spazio nello spazio“ sicuramente è stata utile per approfondire temi che a me piacciono molto.