Conte | rafforzare lotte con progressisti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.25 "L'Ue ha scelto la guerra e una forza progressista non può andare in quella direzione".Così il leader M5Sall'assemblea di Europa Verde."Noi potremoquesta battaglia contro il riarmo dell'Europa insieme anche alle altre forze progressiste",aggiunge. "Abbiamo il governo della restaurazione degli antichi privilegi"con persone che "perseguono il bavaglio dei giornalisti","una politica che non vuol essere indagata dalla magistratura", senza considerare "la precarizzazione"del lavoro e"il lavoro povero",ha continuato.