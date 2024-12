Udine20.it - Concerto dedicato a BACH domenica 1 dicembre a Udine

LA MUSICA DIIN SCENA CON I FILARMONICI FRIULANI Giovani talenti under 35 in scena1°al Teatro San Giorgio diLa musica immortale di Johann Sebastiansarà protagonista1°alle ore 18.30 al Teatro San Giorgio di, grazie a ununico organizzato dall’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani. L’evento, intitolato2 – Back to, celebra il talento musicale under 35 e offre al pubblico un viaggio emozionante attraverso la musica del grande Kantor di Lipsia e le opere dei compositori che hanno tratto ispirazione dal suo geniIl programma della serata intreccia suggestioni antiche e moderne, creando un ponte musicale tra epoche diverse. Al centro della scena, i celebri Concerti Brandeburghesi n. 3 e n. 5 di Johann Sebastian, esempi fulgidi del suo genio compositivo.