Ilfattoquotidiano.it - Centinaia di lavoratori sfruttati e picchiati nel cantiere della fabbrica di auto Byd in Brasile

Che la casamobilistica cinese Byd sia azienda che non va tanto per il sottile lo si era già capito dall’atteggiamento estremamente aggressivo sul mercato e anche nei confronti dei suoi fornitori. Un’indicazione in tal senso giunge ora pure daldove la Procura del lavoro ha aperto un’indagine sulle condizioni di lavoro degli operai che stanno costruendo laByd dielettriche a Camaçari, nello stato del Nordest di Bahia.L’inchiesta arriva dopo che il sito brasiliano di giornalismo investigativo e indipendente Agência Pública aveva mostrato i quasi 500cinesi che stanno costruendo lo stabilimento costretti a ritmi di lavoro di 12 ore al giorno, senza pause settimanali né dispositivi di protezione. Inoltre, le immagini mostrano alcuni dipendenti presi a calci e pugni dai loro superiori, anch’essi cinesi, mancanza di acqua potabile e alloggi in condizioni degradanti.