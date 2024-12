Ilfattoquotidiano.it - Affittano una casa per fare festa e si sistemano in 40 su un balcone: la struttura crolla, 4 adolescenti in ospedale

Avevano affittato unasul lungomare per unache è però finita con un brutto incidente. Nel momento in cui 40si trovavano su uno dei balconi della villa, lata: quattro i ricoveri in. Siamo a Vincentia, a 200 km da Sidney. La notizia la dà il Daily Mail Australia.È la sera di sabato 30 novembre quando decine dioccupano lapresa in affitto: undi affaccio della camera matrimonialeintorno alle 23:30 ora locale e quando arrivano i soccorsi trovano “40sulal momento del crollo. Quattro persone, tre ragazze e un ragazzo, sono rimaste ferite e sono state assistite sul posto dai paramedici per lesioni lievi prima di essere trasportate inper ulteriori cure”.La proprietà in affitto è descritta come dotata di “una vista spettacolare sulla Jervis Bay” e una camera matrimoniale con “unprivato e accesso tramite scala al giardino/spiaggia”.