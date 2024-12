Aborto quasi impossibile | negli ospedali italiani tassi di obiezione superiori all’80% e in alcuni casi del 100% | Ma i dati sono spesso inaccessibili – Il report 

Leggi su Open.online

In Italia l’accesso all’non è garantito in modo uniforme, il tasso diè talmente alto da rendere problematica l’interruzione di gravidanza in molte regioni e le donne che vogliono ricorrere all’ivg non riescono a reperire informazioni. È ciò che emerge dall’indagine “Mai2” sull’applicazione della legge 194, che disciplina da 46 anni il diritto di accesso all’, delle giornaliste Chiara Lalli e Sonia Montegiove per conto dell’Associazione Luca Coscioni. Il problema che ha il nostro Paese con iaccessibili a tutti non riguarda dunque soltanto i femminicidi o, più in generale, la violenza di genere. Anche ottenere dataset pubblici e aperti sull’è praticamente. Da dieci mesi si attende inoltre il report sull’applicazione della 194. Che quest’anno non è stato ancora pubblicato, sebbene debba essere presentato al parlamento entro il mese di febbraio.