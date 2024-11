Lapresse.it - Vlahovic salta anche Lecce-Juve, Motta: “Dare tutti di più”

Dusane Weston McKennie, oltre a Nico Gonzales e Douglas Luiz,nola partita dellantus e. Lo ha ufficializzato lo stesso allenatore Thiagoparlando in conferenza stampa in vista della sfida in trasferta di domani sul campo del. “Non lo so adesso” chi tornerà per le partite successive “ora siamo concentrati solo su”, ha detto il tecnico bianconero. “Ho totale fiducia nei miei giocatori, chi ci sarà farà una grande partita e dobbiamo affrontare questa situazione dandoqualcosa in più”, ha aggiunto. “Voglio vedere una grande prestazione ingli aspetti del gioco, percontinuità a quello che stiamo facendo per ottenere il risultato dalla nostra parte”.“non è disponibile, che sia lui o un altro sono i primi a voler giocare per aiutare la squadra.