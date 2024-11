Quifinanza.it - Sgravi contributivi 2025 e occupazione in crescita: la rivincita dei cinquantenni è realtà

Leggi su Quifinanza.it

Le persone che hanno superato i 50 anni hanno grosse difficoltà nel trovare un’. Questo è un luogo comune estremamente diffuso. Si crede che debbono superare scogli più impegnativi rispetto ai giovani e giovanissimi. Oggi è però sempre così oppure si tratta di un’affermazione che può essere smentita dai fatti?Rilevazioni, statistiche e analisi aiutano a capire se quella della ricerca del lavoro sia davvero una questione in cui l’età gioca un ruolo chiave. Un’indagine recentemente svolta dall’Associazione Italiana Società Outplacement – Aiso indica che per chi ha superato la “boa” della mezza età – e non ha al momento un lavoro – non tutto è perduto sul fronte occupazionale. Non mancano affatto le ricerche di manager e impiegati over 50 da parte delle aziende. Anche Istat conferma una situazione meno complessa di quanto, a prima vista, potrebbe sembrare.