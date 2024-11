Remuzzi e le staminali | Risultati importanti per tante malattie i pregiudizi vanno superati

Leggi su Bergamonews.it

“Le cellule, che si trovano inparti del nostro organismo, sono capaci di riparare i tessuti, ridurre l’infiammazione e modulare il sistema immune. Hanno un’infinità di applicazioni perpatologie, dalledel cuore a quelle dei reni e del sistema nervoso. Qualcuno dice che cureranno anche Alzheimer e Parkinson, inoltre ci sono parecchi studi in corso per utilizzarle per risolvere i danni da Covid che persistono in alcune persone che hanno avuto il virus in forma grave”. Così il professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri, traccia il punto sulle novità relative a questo ambito di ricerca scientifica.Vari centri in tutto il mondo si stanno dedicando a questi progetti e le notizie sono incoraggianti. “È una tipologia di ricerca nuova – annota – e sta avendo una grande espansione: i dati preliminari sono molto promettenti”.