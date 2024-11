Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Empoli, Gazzetta: c’è Yunus Musah dal 1’, torna anche Morata. Le scelte

Ecco ladelper la sfida casalinga contro l’dal primo minuto, c’è. LeMessa in archivio la vittoria sullo Slovan Bratislava in Champions League, ildi Paulo Fonsecain campo in Serie A e ospita l’a San Siro, in quella che rappresenta una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato. Per l’occasione, il tecnico portoghese recupera Alvaro, dopo l’esclusione dalla gara di Champions per via della squalifica, e occhio alla novità.Secondo quanto riportato dalladello Sport, Fonseca si affiderà, così, nuovamente al 4-2-3-1, con alcune novità rispetto all’ultima partita del Diavolo. In porta confermato Mike Maignan. In difesadal primo minuto Emerson Royal sulla destra, con Theo Hernandez a sinistra.