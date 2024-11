Biccy.it - Paola Perego su La Talpa chiusa per flop: “Se l’avessi condotta io? Ecco come sarebbe andata”

Leggi su Biccy.it

Fra i diecimila programmi che la Rai produce c’è anche Tango di Luisella Costamagna che proprio oggi ha ospitatoper una lunga intervista.Luisella, probabilmente per fare un complimento alla sua ospite, si è lasciata andare a una shade nei confronti di Diletta Leotta. “Lasete non l’avrebbero maiin anticipo“, ha esordito. Un complimento che perònon ha accettato. “C’erano tutta una serie di problemi. Noi lal’abbiamo fatta in un’altra epoca, con la diretta, con lo studio, con gli opinionisti. Ormai la tendenza è quella di fare programmi in loco, tutti straregistrati. Quindi, probabilmente, sefatta iostata comunque quellae l’avrebberouguale. Sono proprio cambiati i tempi e ancora il pubblico, evidentemente, si deve abituare.