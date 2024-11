Ilnapolista.it - Mistero Koopmeiners, l’ennesimo calciatore che lontano dall’Atalanta perde i superpoteri

cheIl Corriere della Sera fa il punto sulle delusioni o mezze delusioni del campionato. Per il Napoli inserisce Kvaratskhelia. Ma il grosso è dedicato a Lautaro (c’è la piangina dell’Inter per la sacrosanta esclusione dagli undici candidati per il The Best Men’s Player) e.Chi sul palco non è mai realmente salito è. È stato il grande colpo di mercato dell’estate, la Juventus lo ha pagato oltre 60 milioni, ma siamo quasi a dicembre e ancora non si è visto. Una stella spenta. Anche per via di un infortunio alle costole che lo ha condizionato. Contro l’Aston Villa è arrivata l’ennesima prova incolore. Thiago Motta lo difende, ma i numeri sono deludenti: 9 presenze, zero gol. Domani a Lecce partirà di nuovo titolare, ma la grande paura dei tifosi bianconeri è di essere di fronte algiocatore che, fuoridel maestro Gasperini, si smarrisce e si normalizza.