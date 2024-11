Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: variante di cambio della Francese, è la 2a volta nella storia dei match iridati che appare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:26 A questo puntogioca 13. Ag5, bloccando (relativamente) il Cavallo; in realtà l’Alfiere lì serve a mettere un minimo di pressione.10:25sceglie 11. Te1+ Rf8 12. Txe8+ Rxe8. E anche le Torri del lato di Re se ne sono andate. In tutto questo è ancora non sviluppato praticamente l’intero lato di Donna di entrambi.10:22 Per adesso la posizione è chiaramente pari con leggerissimo vantaggio del Bianco, ma niente di realmente sfruttabile nell’immediato. Adesso può succedere molto: l’immediata b3, l’Alfiere camposcuro che va subito su g5, la Torre che si apre la via per lo scacco in e1 e successivodelle Torri.10:19è il primo a sentirsi decisamente fuori dalla preparazione, dato che riflette da quasi dieci minuti.