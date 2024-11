Lanazione.it - La riqualificazione. Il Comune si impegna sul palazzo ex Bertini

Un nuovo progetto dia Margine Coperta, approvato nella seduta dell’ultimo consiglio comunale con l’astensione della minoranza. L’amministrazione acquisterà l’immobile exin via Sabatini, noto perché abbandonato al degrado da tempo immemore. "Dopo anni di fatiche – commenta il sindaco Marzia Niccoli – abbiamo raggiunto un traguardo importante". Dopo relazioni e perizie varie e un iter complicato, il prezzo dell’immobile è stato fissato a 150mila euro. La struttura misura 505 metri quadri e al suo interno ha molte criticità. Si trova in una posizione strategica dato che è proprio al centro della frazione. Da almeno 10 anni è totalmente disabitato e in precedenza c’era un’officina che avrebbe chiuso i battenti circa 25 anni fa. "Vogliamo proseguire sulla strada dellaurbana, come abbiamo già fatto in area ex Maltagliati con Eurospin e con un altro centro commerciale che sorgerà a breve".