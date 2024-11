Ilgiorno.it - La droga? Sotto l’auto “legata” con una calamita: in manette due spacciatori

Milano, 30 novembre – Lamobile assicurata con una. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato due albanesi di 21 e 31 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio diin zona Moscova, Porta Venezia, Brera e nelle vie vicine intorno alle 23 di mercoledì, in via Pontaccio, hanno notato un'auto con a bordo due uomini; dopo aver percorso alcuni metri, l'auto si è fermata e ad attenderli c'era un cittadino italiano di 39 anni che è salito per poi scendere subito dopo Il 39enne è stato trovato con una dose di cocaina mentre la vettura è stata fermata in via del Sarto. I due albanesi sono stati trovati in possesso di oltre 2.300 euro mentre al didell'autovettura è stato trovato, nascosto nellascocca e agganciato con una, un involucro in plastica con quattro bustine con circa 26 grammi di cocaina.