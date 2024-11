Calciomercato.it - Juventus, la lista in difesa si allunga: il borsino degli obiettivi di Giuntoli

Leggi su Calciomercato.it

Per laalmeno un paio di colpi in retroguardia sono una necessità: il punto sui nomi sul taccuino del dirigente bianconeroNon passa giorno ormai che non si discuta ad ampio raggio sulle prossime mosse di calciomercato della. I bianconeri sono chiamati, per forza di cose, a recitare un ruolo da protagonisti nella sessione invernale, per via delle particolari contingenze che li stanno vedendo protagonisti. La lunghissimadi infortunati rende necessario correre ai ripari e tutto questo è ben chiaro nella mente del direttore tecnico Cristiano, lainsi: ildi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il dirigente ha confermato che ci saranno dei movimenti sicuramente in, reparto in cui la coperta in questo momento, per via di Bremer e Cabal che hanno già finito la stagione, è cortissima.