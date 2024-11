In Italia è febbre criptovalute ci hanno investito in 135 milioni e valgono 22 miliardi

Quifinanza.it - In Italia è febbre criptovalute, ci hanno investito in 1,35 milioni e valgono 2,2 miliardi

Il mercato delleinha un valore di 2,22di euro, con 1,35dini che” in criptoasset, spendendo in media 1.600 euro ciascuno.A fornire questi dati è la Fabi, che ha analizzato il settore, recentemente tornato sotto i riflettori grazie non solo alla crescita del valore di Bitcoin e delle altredopo la vittoria di Donald Trump, ma anche alla proposta del governo di aumentare l’aliquota sulle plusvalenze derivanti dallenella prossima legge di bilancio.Il mercato inSecondo i dati del sindacato, riferiti a giugno 2024, il mercato delleè cresciuto di 870di euro (+64%) rispetto a giugno 2023, quando il valore era di 1,35.Nel corso dei 12 mesi precedenti, però, si sono registrati forti aumenti alternati a brusche frenate, con oscillazioni significative nei prezzi.