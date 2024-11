Quifinanza.it - Il congedo parentale è ancora poco usato dai papà, ma dal 2025 sono in arrivo più soldi

Leggi su Quifinanza.it

Perché i padri usanogli strumenti diper stare con i figli appena nati? Una delle risposte, che nel tempo vede sempre meno consenso, è che la cura dei piccoli spetta alle mamme, mentre gli uomini portano la cosiddetta pagnotta a casa.nel 2024 infatti il tempo di lavoro di cura all’interno di un nucleo familiare tradizionale continua a essere sbilanciato, con le donne che dedicano in media 5 ore e 5 minuti al giorno a lavori non retribuiti, mentre gli uomini appena un’ora e 48 minuti. Un dato positivo è che il coinvolgimento degli uomini nelle responsabilità genitoriali continua a crescere. A questi, per i quali gli attuali strumenti dinon bastano più, la Manovraprova a dare una risposta.Sempre più uomini vogliono essere padri accudentiIl sistema culturale nel quale gli uomini italianiimmersi non permette loro di pensarsi “padri accudenti” troppo a lungo e ildi paternità (differente dal), così ristretto nei tempi, ne è sia una causa che una conseguenza al tempo stesso.