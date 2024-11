Ilnapolista.it - Douglas Luiz e la Juventus, è già finita: il simbolo di quell’operazione sospetta con l’Aston Villa

Dopo pochi mesisembra già essere fuori dai piani della; scontento per il minutaggio, non aiutato certamente dagli infortuni avuti nel corso di queste settimane, pare che l’agente del centrocampista brasiliano stia già cercando una nuova destinazione per lui. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Ricordiamo chearrivò alla Juve in una strana operazione con. Operazione che servì a fare maquillage ai conti. Tant’è vero che i 50 milioni furono nominali, poi alandarono Samuel IlingJunior ed Enzo Barrenechea subito sbolognati in prestito. Non hanno giocato nemmeno un minuto a Birminghm.Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:scontento alla, l’entourage cerca un club per gennaioIl quotidiano scrive nell’edizione odierna:C’eravamo tanto amati.