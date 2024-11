361magazine.com - Ciro Grillo accusato di violenza sessuale: un testimone-chiave potrebbe cambiare tutto

Lunedì 2 dicembre un, ex fidanzato della principale accusatrice dicon la sua testimonianza Enrique Bye Obando, l’ex ragazzo della principale accusatrice di, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia con la sua testimonianza. Lunedì 2 dicembre è attesa la sua testimonianza nell’aula a porte chiuse del Tribunale di Tempio Pausania.Il ragazzo norvegese di origine nicaraguense è statodalla stessa studentessa di averla violentata in un campeggio in Norvegia, ciò un anno prima del presunto stupro in Costa Smeralda dei quattro amici.leggi anche–> Paura nella notte per Francesco Ventola: incendiato il portone dell’eurodeputato FdiIl giovane intervistato aveva smentito, respinto lae aveva sostenuto che lei gli avrebbe chiesto scusa per aver mentito.