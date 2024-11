Ilrestodelcarlino.it - "Centro Simonetti, 11 anni di attendismo"

"Undicidibipartisan sulla concessione edilizia per ilcommercialerischiano di avere conseguenze ben superiori alla vergogna di amministrazioni comunali di sinistra e destra che si rimpallano la responsabilità". È quanto sostiene la lista Futuro per Macerata, che ha come coordinatore il consigliere del gruppo misto Giordano Ripa. "Non si capisce – spiega Ripa (foto) – come il Comune di Macerata abbia potuto incassare a titolo di anticipo del contributo di costruzione (350.000 euro più l’equivalente della chiesa di San Rocco) senza rilasciare la concessione alla. Attualmente la chiesa di San Rocco è oggetto di ristrutturazione con un finanziamento Pnrr che ha come requisito la proprietà. Cosa succederebbe di fronte all’eventualità di una cessione non valida o, come minimo, oggetto di contenzioso da parte dellanel caso della mancata concessione dell’autorizzazione a realizzare ilcommerciale?".