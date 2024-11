Tvplay.it - Brutte notizie in casa Inter: questa non ci voleva, Inzaghi dovrà rinunciarci

Arrivanoin: Simonerinunciare all’attaccante, ecco cos’è trapelato in queste ultime ore.Simonesta ragionando sulla formazione da schierare titolare contro la Fiorentina, domani pomeriggio alle ore 18:00, consapevole della delicatezza del match. Ci sono anche diverse assenze che pesano innerazzurra e che rendono le cose più complicate al tecnico. Tra l’altro, nelle ultime ore, è anche arrivata una notizia che non lascia buone sensazioni.innon ciè costretto a(LaPresse) – Tvplay.itL’quindi stringere i denti contro la Fiorentina ecompiere gli straordinari, specialmente in alcune zone del campo, per non far pesare troppo l’assenza degli infortunati. In forte dubbio c’è Carlos Augusto che ha rimediato un affaticamento alla gamba destra; out ci saranno sicuramente Benjamin Pavard (che rischia fino a un mese di stop per rogne muscolari) e Francesco Acerbi.