Violenza di genere in Bergamasca oltre 1000 richieste di aiuto Carnevali | Serve una rivoluzione culturale

Bergamo. Oliana Maccarini, presidente dell’AssociazioneDonna, apre i lavori del Consiglio Comunale e lo fa in occasione dell’appena passata Giornata contro lasulle donne. Porta in aula i numeri e i racconti, ma anche le sensazioni e il perché, oggi più che mai, è importante tenere alta l’attenzione su quella che sembra sempre di più una piaga, dilagante, e sensibilizzare sul tema. “Ogni due giorni in Italia una donna è vittima di femminicidio – ha raccontato la presidente del Consiglio Romina Russo in apertura di discussione -. Solo nel 2024 sono state 98 le vittime, e di queste 84 hanno perso la vita in contesti familiari o affettivi. Le donne hanno pagato il più alto prezzo delladiche si manifesta in diverse forme, sessuale, psicologica, economica. Nella nostra Provincia sono statelearrivate ai centri antie il loro numero è in aumento.