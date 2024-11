Iltempo.it - "Via dall'Italia": la proposta sul velo di Ceccardi fa paura agli islamici

Se una legge proibisse di indossare ilalle ragazze minorenni di fede islamica a scuola? “Vado via”, “Vado contro la legge”, “Mia figlia non andrebbe a scuola”. Ecco come rispondono tra Monza e Brescia, due delle principali città del nord-dove la comunità islamica è più presente. Pareri e opinioni raccoltia giornalista Giulia Guerri di Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio, e che descrivono la possibile reazione alla petizione lanciata'europarlamentare della Lega, Susanna, che vorrebbe vietare l'uso del hijab o del niqab alle minorenni in luoghi pubblici come le scuole. La giornalista Mediaset inizia il suo racconto da Monza. Scuola primaria statale Iqbal Masih, istituto dove c'è la più alta concentrazione di alunni di fede islamica della zona: alcune donne raccontano la loro protesta per alcune mamme che vengono a riprendere i propri figli con ilintegrale.