Ilfattoquotidiano.it - Uomo muore dissanguato dopo aver riportato a casa il suo gatto scappato: “Aveva la vena di una gamba recisa. Forse è stato il graffio del felino”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undi 55 anni sarebbe mortoin seguito a una forte emorragia provocata, a quanto sembra, da un. Fatale lo scontro con il suoche, graffiandolo alla, avrebbe procurato al suo padrone l’ingente perdita di sangue alla base del decesso. È questa la triste storia di Dmitry Ukhin, russo di 55 anni, che ha perso la vita lo scorso 22 novembreun presunto incidente con il suo animale domestico.Il, infatti, eradiun paio di giorni prima, ma Dmitry loritrovato econ sé. È in questo momento che si sarebbe consumata la tragedia: ilavrebbe graffiato Ukhin su unae il 55enne, che soffre di diabete e di problemi di coagulazione, avrebbe iniziato a perdere ingenti quantità di sangue.La moglie, Natalya, non era in, quindi Ukhin non ha potuto far altro che chiamare il suo vicino per chiedere aiuto.