Totti e il futuro alla Roma | Tutto dipende da Ranieri per me è come un padre

Francescotorna a far sognare i tifosi dellacon parole che lasciano aperta la porta a un suo ritorno nel club. Il legame con Claudio, neo tecnico giallorosso, è forte e sincero, e per l’ex capitano l’allenatoreno potrebbe essere la chiave per riportarlo a Trigoria.Leggi anche:indagato per omessa dichiarazione dei redditi, l’accusa: “Guadagni nascosti, rischia da 2 a 5 anni di carcere”Da Dubai, dove partecipa al World Legend Padel Tour,ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Misterun. È un uomo capace di trasmettere valori importanti. Èno,nista, e sa dare tanto a questa squadra. Sono convinto che, piano piano, lasi risolleverà”.Un ruolo dirigenzialeL’ex numero 10 ha anche commentato la possibilità di tornarecon un ruolo dirigenziale.