Tentano furto in casa uno arrestato | ricercato per colpi nel Pescarese

Due ladri sono stati sorpresi mentre cercavano di rubare in un’abitazione a Romentino, in provincia di Novara. L’episodio, avvenuto martedì 26 novembre, ha avuto risvolti drammatici e si è concluso con l’arresto di uno dei malviventi, giàper una serie di furti commessi in provincia di Pescara.Secondo quanto riportato da NovaraToday, i due uomini avrebbero suonato il campanello dellaper verificare l’assenza di persone all’interno. Convinti che l’abitazione fosse vuota, sono entrati, ignari della presenza di una giovane ragazza che stava dormendo.La ragazza, svegliata dai rumori, ha immediatamente chiamato i genitori e allertato i carabinieri. Il padre, rientrato in fretta a, è entrato da una porta secondaria e si è trovato faccia a faccia con uno dei ladri. Nel tentativo di fuggire, il malvivente lo hato al volto con un cacciavite, riuscendo poi a dileguarsi insieme al complice.