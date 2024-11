Ilrestodelcarlino.it - Tenax, il paradiso dei capelli

Hair Salon è il salone di acconciatori di Filippo Dumini, al civico 31 di piazza Farini a Russi. L’attività ha aperto i battenti nel settembre del 2022 per iniziativa di Filippo Dumini, parrucchiere russiano con esperienza decennale nel settore nonostante la giovane età. Dumini ha anche un collaboratore, Filippo Pasini, in attività stabile da 3 mesi. "Ho cominciato per passione – ha raccontato il titolare – quando avevo 15 anni. La mattina andavo a scuola, mentre al pomeriggio e nei weekend coltivavo questa passione con esperienze temporanee tramite stage scolatici o di apprendistato". Poi le cose hanno cominciato a diventare ‘serie’ e. "per quasi dieci anni ho lavorato come dipendete presso il salone Vnt di Ravenna. Sono entrato nello staff dell’accademia dove ho avuto modo di formarmi.