Ilgiorno.it - Strade sbarrate e disseminate di chiodi per assaltare le aziende della logistica: sgominata la banda paramilitare

Leggi su Ilgiorno.it

Il 26 novembre 2024, nelle province di Milano, Monza-Brianza e Parma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano, su richiestalocale ProcuraRepubblica, nei confronti di 12 soggetti (3 ucraini, 8 moldavi e 1 italiano) ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di furto aggravato in concorso, ricettazione e riciclaggio. L’indagine Il provvedimento scaturisce dall'esito di un'attività di indagine iniziata nell'estate del 2022 e sviluppata mediante articolate attività tecniche di intercettazione dal Nucleo Investigativo di Milano nei confronti di un gruppo dell'Est Europa dedito alla commissione di furti di ingente valore ai danni di, per lo più operanti nel settore