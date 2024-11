Sorteggio qualificazioni Mondiali 2026 data e dove vederlo

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Archiviato l’Europeo e la prima fase della Nations League,l’Italia di Luciano Spalletti ha chiuso al secondo posto nel girone a pari punti con la Francia, davanti a Belgio ed Israele. Questo posizionamento in Nations League ha permesso all’Italia di mettersi in una posizione favorevole in vista deldei gironi per leaidel. Ecco lae l’ora delil 13 dicembreSecondo quanto riportato da CalcioeFinanza, presso la sede della FIFA a Zurigo in Svizzera, il 13 dicembre alle ore 12 ci sarà ildei gironi per leai. L’Italia sarà in prima fascia, ed avrà l’obiettivo di qualificarsi per tornare a giocare nella più prestigiosa competizione dopo due edizioni di assenza.