Sfida finale per X-Factor 2024 | favoriti quote e previsioni

per X-Il percorso verso lasi fa sempre più avvincenteX-è ormai a un passo dall’atto conclusivo, con il penultimo episodio pronto a sorprendere ancora. La puntata degli inediti, come spesso accade, ha ribaltato gli equilibri e modificato le, influenzando anche i bookmaker.Francamente e Mimì Caruso guidano leper la vittoriaFrancamente, secondo Planetwin365, si porta in vetta alleper la vittoria, affiancando Mimì Caruso, la grande favorita iniziale, con una quota di 3,50. A breve distanza si posiziona Lorenzo Salvetti, quotato a 4,50, mentre Les Votives seguono con 5,50. Come riportato da Agipronews, resistono i Patagarri con una quota di 6,75, ma i Punkcake, membri del team di Manuel Agnelli, appaiono decisamente più lontani, a 41.