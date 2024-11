Anteprima24.it - Sanità, Vietri (FdI): “Due nuove bocciature di fine mandato per De Luca”

Tempo di lettura: 2 minuti“Duediper il governatore della Campania De Luca in materia di”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali edella Camera.“La prima bocciatura arriva dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che ha analizzato le performance delle aziende sanitarie territoriali e delle aziende ospedaliere relative al 2023. E, nella classifica nazionale, tra le peggiori d’Italia vi sono l’Asl Napoli 1 Centro, il Ruggi d’Aragona di Salerno e il Moscati di Avellino. La seconda bocciatura, invece, è della Corte dei Conti (sezione controllo della Campania) tramite l’annuale verifica del bilancio della Regione, da cui emerge che i tempi per le liste d’attesa iniziano a diminuire ma soltanto perché i pazienti preferiscono addirittura rinunciare a curarsi.