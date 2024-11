Giornalettismo.com - Quali sono le tre tecniche più usate per il furto dell’identità digitale

Leggi su Giornalettismo.com

Quando si parla didi identità digitali, spesso e volentieri si fa riferimento a quella sottrazione di informazioni necessarie ad accedere a servizi bancari o di pagamento online. Non è un caso, infatti, che dal 2021 siano state inserite trecriminali all’interno dei cosiddetti “crimini digitali” presi in esame nelle controversie finite sotto l’occhio delle indagini dell’Arbitro Bancario Finanziario, ovvero colui chiamato a districare la matassa dei contenziosi tra clienti, banche e altri intermediari del settore. LEGGI ANCHE > L’aumento esponenziale dei furti d’identitàSi tratte di tredifferenti, ma che hanno tutte lo stesso fine: l’accesso, non autorizzato, ai conti correnti bancari o alle carte di credito dei clienti. Tre strategie che si basano sull’ottenimento di dati (come le credenziali, ma anche altre tipologie di accesso che permettono anche di migrare il dispositivo su cui ricevere codici OTP) che servono ai malintenzionati per concludere operazioni di pagamento o trasferimento di denaro.