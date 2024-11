.com - Promozione / Fermignanese, Vismara e Jesina: attenzione alle trappole

Il campionato conferma i segnali di equilibrio e di competitività. Il big match di giornata a Marina ma anche Moie Vsina – Gabicce Gradara ha la sua importanza. La Vigor Castelfidardo tenterà l’impresa in casa dell’unica formazione imbattuta del Girone VSINA, 29 novembre 2024 -Terzultima del girone d’andata con la capolistaimpegnate entrambe di sabato, a Marina ed in casa contro la Vigor Castelfidardo, mentre l’altra cocapolitsagiocherà davanti al pubblico amico ospitando il Lunano.Insomma un turno che potrebbe ancora dare quello scossone all’alta classifica, ed alla zona play off, come in larga parte lo era stato il precedente.Gasparoni(ex Marina)Laviaggia verso il ‘Simoncelli’ di Marina ospite di una squadra che non fa sconti e che sta recitando un ruolo importante secondo le grandi potenzialità sia del gruppo che individuali.