Ilgiorno.it - Pro Sesto, quattro giornate di stop a Sala. La società: "L'arbitro gli ha augurato un cancro"

San Giovanni (Milano), 29 novembre 2024 – È diventato un caso la squalifica dicomminata dal giudice sportivo ad Alessandro, centrocampista della Pro, da quest'anno in Serie D. Nel corso della gara in casa del Club Milano, vinta per 2-1 dai sestesi, il giocatore è stato espulso mentre si trovava già in panchina a seguito di una sostituzione. Ieri la decisione degli organi preposti, a cui la Prosi ribella con un comunicato. "La Proprende atto con preoccupazione e incredulità della squalifica dicomminata al proprio tesserato Alessandro- si legge -, all’esito dell’espulsione subita domenica durante la partita con il Club Milano, quando si trovava in panchina dopo un cambio avvenuto nel secondo tempo. Con riferimento all’episodio di domenica è stato presentato lunedì un esposto alla Procura Federale a firma del diretto interessato".