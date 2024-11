Ilgiorno.it - Nuova arena a Santa Giulia, uno stile da Colosseo 2.0. Ma resta il nodo extracosti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Da lontano, a cantiere ancora in corso, sembra un moderno. Il colpo d’occhio fa una certa impressione. Ma non siamo a Roma, ma nel quartiere, periferia sud-est di Milano, dove 300 operai lavorano ogni giorno per realizzare lada 16 mila posti che ospiterà le partite di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Certo, la forma ellittica richiama proprio le antiche arene dell’Impero Romano, ma il PalaItalia (il nome indicato nel dossier olimpico), quando sarà pronto – la fine dei lavori è prevista il 15 dicembre 2025, tra poco più di un anno – apparirà come un impianto modernissimo, con tre anelli esterni capaci di proiettare immagini e scritte ad altissima definizione. Insomma, un2.0. Il progetto dell’di Cts Eventim, multinazionale tedesca specializzata nella realizzazione e nella gestione di impianti per gli spettacoli dal vivo, è firmato da due studi americani: David Chipperfield Architects e – novità delle ultime settimane, per sky lounge e interior design – Populous.