Menchetti: "caporalato ad Arezzo: non serve gettare la polvere sotto al tappeto per fare finta di nulla"

“Avrò risposta scritta alla mia interrogazione sule sulle discriminazioni in ambito lavorativo. Così ha replicato il sindaco dopo la mia illustrazione. I destinatari della stessa, tuttavia, sono anche l’assessore alle politiche sociali Lucia Tanti e l’assessore al comparto orafo e attività produttive Simone Chierici: entrambi non hanno profferito parola e dunque immagino che si rimettano alle considerazioni che mi fornirà Ghinelli. Speriamo in tempi rapidi o almeno quelli previsti dal regolamento. Perché questo fenomeno, dove denunciare le condizioni di sfruttamento non è semplice, merita l’attenzione dell’opinione pubblica. Su di esso, per ora, registriamo invece il silenzio istituzionale e il rischio di coinvolgimento del pilastro dell’economia locale: il settore orafo.E non ne faccio un problema di italiani o stranieri, quando i responsabili della sua espansione sono trasversali.