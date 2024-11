Marotta sbotta | Lautaro merita più rispetto

Leggi su Ilnerazzurro.it

. L’esclusione diMartinez dai candidati del premio “The Best Fifa” ha fatto molto rumore. Il presidente nerazzurro, Beppe, ha parlato esprimendo tutto il suo disappunto per il mancato riconoscimento al giocatore.sul The Best Fifa: “più”Ecco le parole di Beppeall’ANSA a proposito dell’esclusione del capitano nerazzurro: “Siamo molto sorpresi e delusi dal fatto cheMartinez sia stato escluso dai candidati per il premio The Best Fifa dopo una stagione superlativa. Il suo apporto ha contribuito in maniera decisiva a portare l’Inter al traguardo storico della seconda stella e l’Argentina alla vittoria della Copa America.più, questa esclusione ignora non solo i numeri del giocatore ma anche il suo contributo in partite decisive.