Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si comincia a pensare già alla nona mossa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:48 Posizione relativamente tranquilla per il Nero adesso, il Bianco non sembra avere granché intenzione di andare per il cambio in d5. Semmai è d4 quella potenziale.intanto va verso l’ora e mezza di riflessione a disposizione.10:45 Molto tranquillo anche, 9. O-O. Arrocco corto.10:42 Dopo quasi 18 minuti arriva 9. Cc3 di. Naturale.10:39 Prima lunga riflessione di, che forse non sta tanto pensando al seguito immediato quantocontinuazione successiva. Di sicuro le opzioni sono tante, come abbiamo detto.10:36 La posizione attuale.Time for RETI! #pic.twitter.com/0UWHctb7aE— Chess.com – India (@chesscomin) November 29,10:32 E adesso èche pensa un po’ a quale continuazione utilizzare.