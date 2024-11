Iodonna.it - L'ex compagno della premier parla per la priva volta del fuorionda di "Striscia la notizia" e di quello che è successo dopo. «La mia vita si è sgretolata nell’arco di una notte»

Sono passati 13 mesi da quando Andrea Giambruno, giornalista, conduttore tv e oggi exGiorgia Meloni, è finito su tutti i giornali per l’ormai famosodila. Da allora la suaè cambiata ma lui non ha maito. L’ha fatto per la primail 28 novembre a Dritto e Rovescioche, invece, la sua partecipazione a Belve era stata “bloccata” da Mediaset che non aveva firmato la liberatoria.Intervistato da Paolo Del Debbio, ha dato la sua versione dei fatti partendo dalle scuse. Giorgia Meloni sui social: «La mia relazione con Giambruno finisce qui» X Leggi anche › 10 anni insieme.