Ilrestodelcarlino.it - “L’azzurro feroce“ di Nadia Pucci

Tanti colori e sfumature costellano le righe dell’ultimo libro di, ““ (Manni 2024), che fin dal titolo fa immaginare al lettore un cielo terso, talmente tanto intenso da far ruggire l’animo di chi si stende su un prato con gli occhi all’insù. Ed effettivamente, alla sua seconda fatica letteraria, dopo “Sul davanzale del mondo“, uscito nel 2021, ci porta con lei in tanti luoghi e tempi, sia con poesie che tramite racconti. Ci fa viaggiare in un mondo vario e sempre ricco di sensazioni e, come dicevamo, colori. A volte son viaggi nel tempo, come quando ricorda le ore di lezione di gioventù, o giornate particolari, o amici, personaggi. Altre volte sono viaggi nello spazio, più o meno esplicitati: dalla piazzetta di Cavallino a Siracusa, dalla Francia (di cui leggiamo dei componimenti in lingua) all’Oriente.