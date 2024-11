Inter-news.it - Lautaro Martinez e Calhanoglu, i numeri contro la Fiorentina fanno ben sperare l’Inter

Domenica 1 dicembre,scenderà in campo al “Franchi”laper la 14ª giornata di Serie A, con la consapevolezza di poter contare su due delle sue stelle più incisivei toscani:e Hakan. Iraccontano un rapporto speciale tra i due nerazzurri e la Viola, storicamente tra le loro vittime preferite.Iha un feeling particolare con le sfidela. Nelle ultime cinque presenze in tutte le competizionii toscani, il capitano delha messo a segno ben sette reti, inclusi tre doppiette che testimoniano la sua freddezza sotto porta in queste sfide. I viola sono la squadracui l’argentino ha realizzato più marcature multiple con la maglia nerazzurra, un dato che rende la sfida di domenica una ghiotta occasione per il “Toro” di tornare al gol con più convinzione.