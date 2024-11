Panorama.it - La parete Est del Monte Rosa, la più himalayana delle Alpi

«Sono una walser, nonna materna (Ruppen) della valle di Saas, nonno paterno (Schranz) del Voralberg, e come i miei avi sento di avere una spiccata propensione al nomadismo, ma, ogni volta che torno a casa e dalla pianura laEst delmi si profila all’orizzonte, mi coglie un misto di emozione, stupore, attesa. Quando poi, appressandomi, scorgo il golfo Borromeo, e via, via le valli che arricchiscono questo nostro territorio, mi vengono “le farfalle nello stomaco”, quasi come nel ritrovare la persona amata». Maria Roberta Schranz, per tutti “Beba”, parte dai campetti per principianti per approdare, ad appena quindici anni, nella nazionale di scino per cinque stagioni, a cavallo degli anni Sessanta e Settanta: prima nella squadra B con la quale partecipò alle gare del circuito di Coppa Europa, vincendo il titolo continentale juniores di slalom speciale, poi nella squadra A, dove, in Coppa del Mondo, si cimentò nello slalom speciale, nel gigante e nella libera.