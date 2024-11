Iltempo.it - La Corte internazionale aggiusta il tiro, revoca di arresto con un'inchiesta credibile

Sprazzi di luce nella notte di un Occidente che fatica a vedere quello che dovrebbe avere visto da tempo: forze di primaria grandezza vogliono ridurlo all'impotenza, usando l‘annichilimento d'Israele come prova generale. Intervistato dal canale televisivo Kan il portavoce dellaPenaleFadi El Abdallah dice qualcosa di esplosivo, se riferito al dibattito che tanto ha appassionato le anime belle del pacifismo europeo, odi ovvio, se riferito alle regole che presiedono al funzionamento dellamedesima: la richiesta dipuò essereta se Israele mette in campo un'sui fatti accaduti. E siccome la magistratura israeliana ha dimostrato in moltissimi casi di non fare sconti a nessuno (due ex prime ministri già condannati), ecco che gli annunci roboanti di due giorni fa cominciano a trovare anche in sede giuridica la via del buon senso: sarà il sistema giudiziario di Gerusalemme a valutare se vi sono stati reati, tanto è vero che proprio su questo punto si giocherà il ricorso che Israele presenterà contro il provvedimento abnorme di cui stiamo parlando.