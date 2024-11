Nerdpool.it - L’1 dicembre sarà un triste giorno per i fan di Stephen King

A breve i fan didovranno cercare altrove per vedere in streaming la battaglia finale del Losers Club contro Pennywise il “Clown Danzante”.A partire dall’1, It – Capitolo 2 nonpiù disponibile per lo streaming su Netflix. Diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura di Gary Dauberman, il film horror soprannaturale è il sequel diretto di It del 2017, adattando la metà del romanzo didel 1986 incentrato sul Losers Club da adulti. Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Bean recitano in It – Chapter Two nei panni dei membri del Losers Club, rispettivamente Bev Marsh, Bill Denbrough, Richie Tozier, Mike Hanlon, Ben Hanscom, Eddie Kaspbrak e Stan Uris, mentre tornano Sophia Lillis, Jaeden Martell, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff da It come le versioni più giovani dei personaggi.