Inseguimento e colluttazione a Milano | un arresto e agenti feriti

Unavvenuto questa mattina aha portato all'di un uomo e a duedella Polizia locale leggermente. La situazione, che ha colpito l'attenzione di molti cittadini, si è svolta nel cuore della città in un contesto di sicurezza già teso. Gli eventi si sono sviluppati intorno alle sei di stamani, quando una vettura non ha rispettato le indicazioni stradali, dando il via a una fuga rocambolesca. Il fuggi-fuggi nei pressi di piazzale LoretoTutto ha avuto inizio in piazzale Loreto, dove una Seat Leon con a bordo quattro nordafricani non ha rispettato un semaforo rosso. L'auto, invece di fermarsi, ha continuato la sua corsa, costringendo glia intervenire. La Polizia locale ha immediatamente allertato una pattuglia che ha dato inizio a undurato circa cinque chilometri, fino a raggiungere via Lamarmora.