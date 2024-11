Bergamonews.it - In UniBg arriva #NonCiFermaNessuno, il tour motivazionale di Luca Abete

per la prima volta a Bergamo ilcon.L’appuntamento è in programma per martedì 3 dicembre, alle 10, nell’Aula Castoldi dell’Universitá degli studi di Bergamo, in piazzale Sant’Agostino. La tappa lombarda conclude la 10ª edizione del, partito l’8 marzo dalla Sapienza di Roma.I protagonisti dell’incontro saranno le studentesse e gli studenti con i quali l’inviato di Striscia la notizia si confronterà, attraverso la modalità del ‘talk’, ascoltando le loro storie, paure e sogni partendo dal claim, fortemente simbolico, scelto per questa edizione: Impariamo ad amarci. Un format di successo che rappresenta un punto di riferimento ormai per tanti giovani alla ricerca di punti di riferimento nel proprio percorso sia personale che professionale.